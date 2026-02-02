Le sous-financement des organismes en défense des droits dénoncée

La Coalition des organismes en défense collective des droits du Saguenay–Lac-Saint-Jean a tenu aujourd’hui, une marche funèbre de deux heures afin de dénoncer le manque de financement accordé à leur secteur par le gouvernement du Québec.

Le cortège, symbolisant « la mort annoncée » de plusieurs groupes communautaires, est parti du centre Service Québec de Jonquière pour se rendre jusqu’au bureau du député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Les organisateurs du cortège en ont profité pour déposer une demande officielle de rencontre avec le député. Ils souhaitent obtenir des engagements clairs concernant le financement des organismes en défense collective des droits, un secteur qu’ils estiment négligé depuis plusieurs années.

Cette mobilisation s’inscrit dans la Semaine nationale de la défense collective des droits, elle-même rattachée à la campagne « Les droits, ça se défend collectivement! », qui revendique un rehaussement substantiel du financement de base pour plus de 350 groupes en défense collective des droits au Québec. Selon la coalition, aucune augmentation significative n’a été accordée depuis 2022, et le secteur n’a toujours pas accès à l’indexation.

« Quelques nouveaux groupes ont reçu un premier financement, mais plusieurs restent en attente depuis des années », déplore la coalition, qui juge insuffisants les montants attribués dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en action communautaire.

Ce plan, en vigueur jusqu’en 2027, n’a octroyé que des sommes qualifiées d’« insignifiantes » par les organismes, et aucun nouvel engagement n’est prévu pour la suite.