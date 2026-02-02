Le Centre d’études collégiales de Forestville demeure ouvert

Après avoir fait l’objet d’un blâme la semaine dernière par le syndicat des enseignants dans le dossier du Centre d’études collégiales de Forestville, la direction du Cégep de Chicoutimi annonce finalement le maintien des opérations du centre.

L’avenir de l’établissement s’est joué lors d’une séance extraordinaire du conseil d’administration tenue jeudi dernier.

Rappelons que selon ce que le 92,5 Ma radio d’Ici dévoilait la semaine dernière, le syndicat des enseignants avait adressé une motion de blâme mardi dernier envers le directeur général du Cégep, André Gobeil, ainsi qu’envers le directeur des études Christian Tremblay. Plusieurs reproches avaient été adressés, relativement à la façon dont le traitement du dossier du centre a été mené.

Des pistes de solutions ont donc été soumises à l’analyse du conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi lors de la séance extraordinaire qui s’est tenue le 29 janvier dernier. Il a également été décidé d’accorder le temps nécessaire à des initiatives pouvant permettre de pérenniser les activités du Centre d’études collégiales.

Pour revenir à la motion de blâme qui avait été formulée, le porte-parole syndical David Lapointe avait préféré ne pas commenter le tout, laissant le soin à l’exécutif de statuer.