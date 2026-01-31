Fermeture hâtive de la pêche au flétan dans la baie des Ha! Ha!

Le Comité de bassin de la baie des Ha! Ha! (CBBH) a annoncé la fermeture de la pêche au flétan atlantique à compter de 13 h, ce samedi.

Cette décision vise à éviter que le nombre maximal de captures autorisées soit dépassé. Depuis l’ouverture de la pêche scientifique, le 14 janvier dernier, les prises se sont accumulées rapidement.

En seulement quelques jours, plusieurs flétans ont été capturés, dont huit depuis jeudi, ce qui a soulevé des inquiétudes au sein de l’organisation. Pour la saison hivernale en cours, le permis autorise la capture de 35 flétans atlantiques. Or, jusqu’à maintenant, 25 poissons ont déjà été pêchés, rapprochant dangereusement le total du seuil permis.

Devant cette situation, le CBBH a jugé préférable de mettre fin à l’activité plus tôt que prévu. À partir de samedi après-midi, les permis de pêche scientifique ne seront plus valides et il sera interdit de capturer le flétan atlantique dans la baie.

Le Comité rappelle que cette mesure vise à assurer la protection de l’espèce et à maintenir une gestion responsable de la ressource pour les années à venir.