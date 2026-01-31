SUIVEZ-NOUS

Samedi, 31 janvier 2026

Actualités

Soutien à domicile

La FADOQ et la CDA attendent des actions concrètes

Sara-Léa Bouchard
Le 31 janvier 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Après le dévoilement de la nouvelle Politique nationale de soutien à domicile, la Coalition pour la dignité des aînés (CDA) et la Fédération de l’âge d'or du Québec (FADOQ) constatent que leurs revendications n'ont pas été véritablement entendues. Les moyens proposés demeurent vagues et sans engagement financier concret selon les organisations.

Le regroupement d'associations nationales, représentant plus de 150 000 personnes aînées à travers le Québec, salue toutefois la reconnaissance des proches aidants comme pilier du soutien à domicile.

La CDA rappelle, quant à elle, que les besoins seront grandissant pour les services de répit, de gardiennage et de dépannage pour pouvoir continuer à jouer leur rôle vital. L’organisation ajoute que l'enveloppe supplémentaire de 107,2 millions de dollars semble modeste face à l'ampleur des défis et note l'absence d'une stratégie robuste d'attraction et de rétention du personnel, notamment en région, alors que la demande en soutien à domicile ne cesse de croître. 

