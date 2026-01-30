Élections Québec invite les citoyens à vérifier leur avis d’inscription

À l’approche de l’élection partielle du 23 février, Élections Québec appelle les électrices et les électeurs de la circonscription de Chicoutimi à s'assurer que leur nom se trouve sur l’avis d’inscription qu’ils ont reçu ou recevront sous peu par la poste.

Pour pouvoir voter, les citoyennes et citoyens de la circonscription doivent être inscrits sur la liste électorale à l’adresse de leur domicile, et ce avant le jour du scrutin. Élections Québec précise en effet qu’aucune inscription ni aucun changement d’adresse ne pourra être effectué le jour même de l’élection.

La commission de révision de la circonscription sera en mesure de recevoir les demandes d’inscription, de correction ou de modification à la liste électorale du lundi 2 février au jeudi 19 février à 14 h. Ceux qui souhaitent effectuer leur démarche en ligne devront toutefois le faire avant le 9 février. Après cette date, les électeurs devront se présenter en personne à la commission de révision.

Élections Québec rappelle également que, durant une période électorale, les modifications effectuées par l’intermédiaire du Service québécois de changement d’adresse ne sont pas transférées automatiquement à la liste électorale. Les citoyens doivent donc signaler directement leur changement d’adresse à la commission de révision pour que celui-ci soit pris en compte.

Informations sur les lieux de vote à venir

Les renseignements concernant le lieu de vote seront communiqués dans un envoi postal distinct. Les électrices et électeurs devront surveiller la carte jaune, habituellement transmise au cours de la semaine précédant le vote.

Bien que cette carte ne soit pas obligatoire pour exercer son droit de vote, Élections Québec souligne qu’elle facilite le travail des équipes électorales et contribue à fluidifier le déroulement de la journée.