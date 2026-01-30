Trois ministres caquistes en visite au Saguenay aujourd’hui

Ce n’est pas un, ni deux mais bien trois ministres qui foulent en même temps le sol saguenéen ce vendredi. Les ministres Isabelle Charest, Ian Lafrenière et Donald Martel paient une petite visite à leur collègue de Jonquière, Yannick Gagnon, alors que plusieurs rencontres diplomatiques sont au programme.

Trois ministres le même jour, et ce n’est pas arrangé avec “le gars des vues”, comme nous l’a confirmé le député Gagnon.

« Je pense qu’il y a un concours de circonstance : Ian Lafrenière fait une visite pour la randonnée de motoneige avec les Premières Nations, Isabelle Charest c’était déjà dans le calendrier et Donald Martel profitait du long week-end. », explique-t-il.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, rencontrera plusieurs entreprises et organisations agricoles, principalement à Jonquière et Chicoutimi, afin d’échanger avec les acteurs du milieu et de mettre en valeur le dynamisme agricole de la région.

La ministre Isabelle Charest rencontre pour sa part les maires et mairesses du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour discuter des grandes lignes du prochain appel à projets du Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Rappelons qu’en 2025, Saguenay avait vu ses propositions rejetées, faute de présentation convenable. Le maire Luc Boivin regarde donc éventuellement les possibilités, comme nous le confirme Yannick Gagnon.

Le ministre responsable de la région et député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, est également à Jonquière aujourd’hui. Mentionnons qu’en fin d’après-midi, le ministre de la Sécurité publique Ian Lafrenière se joindra au député Yannick Gagnon pour visiter le quartier général du Service de police de Saguenay (SPS).