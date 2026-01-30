Le Cégep de Chicoutimi à la recherche de solutions

Le Cégep de Chicoutimi exprime sa volonté de maintenir les activités de son Centre d’études collégiales à Forestville. Le conseil d’administration de l’établissement d’enseignement a tenu, le mercredi 21 janvier, une séance extraordinaire afin de faire le point sur cette éventuelle fermeture.

À cette occasion, les membres du conseil ont mandaté la direction générale afin de relancer les discussions avec les acteurs économiques de la Haute-Côte-Nord. Cette démarche vise à valider diverses pistes susceptibles de favoriser le maintien des opérations du Centre.

Le c.a. souhaite notamment que des séances de travail avec des intervenants du milieu permettent d’identifier des solutions aux enjeux ayant mené à une projection de fermeture, soit le financement des opérations, les effectifs étudiants anticipés et le recrutement de personnel enseignant.

La Direction générale du Cégep de Chicoutimi a pris acte des éléments soumis par la Commission des études et le Conseil d’administration. « Nous espérons sincèrement que les séances de travail auxquelles les parties prenantes prendront part permettront de dégager des solutions pérennes qui contribueront au maintien d’une offre d’enseignement supérieur en Haute-Côte-Nord. », explique le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil. Il soutient que la fermeture est pour l’instant en sursis.

Informée de cette orientation, la mairesse de Forestville et préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, a assuré qu’elle rassemblera rapidement les forces vives du milieu afin de tenter de sauvegarder le Centre d’études collégiales. Cette ouverture du Conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi s’inscrit dans la volonté de collaboration avec les partenaires évoqués dans la publication partagée en marge de cette éventualité de fermeture.

Des échanges ont aussi lieu avec le Cégep de Baie-Comeau concernant la décentralisation de certaines de ses activités, afin de pouvoir offrir des formations en Haute-Côte-Nord advenant l’impossibilité de conserver le Centre sous sa forme actuelle.

Le Centre d’études collégiales de Forestville, affilié au Cégep de Chicoutimi depuis 1996, compte actuellement 11 étudiants. Si une fermeture officielle se présente, ce sont trois étudiants de première année qui ne retourneraient pas sur les bancs d’école en septembre prochain.