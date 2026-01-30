Le déménagement de la Fondation Jean-Allard est complété

Un vent de renouveau a soufflé sur la Fondation Jean-Allard en août dernier, alors que l’organisme a déménagé de ses locaux du 110 rue Racine Est, à Chicoutimi, pour trouver refuge au 2367, rue Mathias à Arvida.

La directrice générale de la Fondation Jean-Allard, Émilie Fortin, explique que le déménagement s’inscrit dans une stratégie de centralisation des services, tout en permettant à l’équipe d’être plus efficace lors des sorties sur le terrain.

« Le déménagement est né d’un souhait de vouloir être, premièrement, installé au rez-de-chaussée d’une bâtisse. Avant, on abritait le deuxième étage et c’était assez incommodent. Maintenant, ça nous aide beaucoup, parce qu’on transporte énormément de choses pour nos événements, également pour le transport des trousses Biscuits sourires qu’on offre à toutes les familles qui reçoivent un premier diagnostic », explique Mme Fortin. Elle ajoute que « c’est beaucoup plus accessible aussi, étant désormais sur la rue Mathias, c’est très près de l’autoroute et donc ça nous centralise un peu mieux ».

La nouvelle ayant un peu passée sous silence pendant la saison estivale, l’organisme tient à rappeler l’information via différents canaux de communication, afin que la clientèle puisse s’habituer à ce changement de lieu.

« Nous avons ajouté la nouvelle adresse dans notre signature électronique courriel, et on essaie bien entendu d’en parler de plus en plus, c’est aussi du bouche-à-oreille. Les gens peuvent nous appeler directement pour prendre rendez-vous. À ce moment-là, ça nous permet de leur préciser notre nouvel emplacement », émet la directrice générale.

Rappelons que la Fondation Jean-Allard a été créée en 1985 initialement d’un regroupement de parents qui a décidé de greffer, à Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, un organisme de charité qui permettrait d’amasser des fonds pour structurer des camps de vacances pour leurs enfants, pendant la période estivale.

En préparation du souper-bénéfice

Le 32e souper-bénéfice pour la cause de l’autisme organisé par la Fondation Jean-Allard est de retour cette année, soit le 26 février prochain au Delta de Jonquière. Pour une deuxième fois, la présidente d’honneur de l’événement est Mme Annick Lachance, de l’entreprise spécialisée dans le domaine de l’entretien commercial et industriel, Lachance Gravel. Au programme lors de la soirée: un repas gastronomique, une animation conviviale, une vente aux enchères d’œuvres de l’artiste Collar, des moments d’échange, de solidarité, de partage et bien plus.

« Notre déménagement a du sens dans ce cas, puisqu’on est à proximité du Delta. Cette année, on a une belle édition qui nous attend. Une jeune chanteuse de la région, qui est aussi autiste, Mahéja Fortin, sera des nôtres pour une prestation musicale et pour parler de sa réalité. Ça sera à ne pas manquer ! », affirme Émilie Fortin.

L’édition de 2025 avait permis d’amasser 44 767,86$.