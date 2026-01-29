Un chien d’assistance judiciaire au CAVAC pour soutenir les victimes

Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de Chicoutimi a présenté, ce jeudi 29 janvier, son nouveau chien d’assistance judiciaire, Scott. Intégré par l’entremise du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale, le labernois âgé de 2 ans offrira un accompagnement supplémentaire aux victimes.

Le programme de chiens d'assistance judiciaire a été lancé par le ministère de la Justice et réalisé en collaboration avec le CAVAC et la Fondation Mira. Il s’inscrit dans le rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020, qui vise à améliorer l’accompagnement psychosocial et judiciaire des victimes et à faciliter l’accès à la justice.

Scott a mis les pattes dans la région en décembre dernier et doit encore compléter l’ensemble de sa formation. Jusqu’à maintenant, le processus et son adaptation se déroulent de façon optimale, et il devrait être en mesure d’entrer en fonction ce printemps.

Grâce à son tempérament calme et affectueux, l’intervenante responsable des chiens d’assistance, Véronique Tremblay, précise que les victimes appelées à témoigner bénéficieront d’un soutien essentiel pour atténuer le stress, s’apaiser et retrouver confiance dans ces moments souvent difficiles.

« On souhaite que sa présence permette à nous, les intervenants, et à nos partenaires de la Couronne de mieux accompagner nos interventions. On sait que lorsqu’une personne victime est apaisée au niveau du stress, il lui devient plus facile de comprendre les explications qu’on peut lui donner », ajoute-t-elle.

Son soutien sera d’une grande importance tout au long du processus. Dans certains contextes, Scott pourrait également être présent dans la salle d’audience.

Un grand intérêt a déjà été constaté depuis son arrivée, tant pour son rôle que pour sa présence dans le palais de justice.

La directrice générale du CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nathalie Turcotte, est convaincue que ce service sera un bel ajout.

« Quand on doit passer à la cour, on le vit tous différemment, peu importe les situations auxquelles on a été confrontés. Parfois, la présence de Scott fera la différence. […] On a hâte de voir concrètement sur le terrain comment cela va se manifester, mais on est vraiment très content de son ajout. »

Bien qu’il soit principalement établi à Chicoutimi, Scott pourra également se déplacer dans les différents palais de justice de la région selon les besoins et les demandes.