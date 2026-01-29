Les bloquistes exigent des actions concernant le logiciel Cùram

Les députés bloquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Simard et Alexis Brunelle‑Duceppe, dénoncent les ratés du nouveau logiciel gouvernemental de versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse, attribués à des problèmes liés à l’implantation.

« Un autre fiasco informatique au gouvernement, c’est déjà de trop. Mais quand ce sont les aînés qui en sont victimes et que ça touche directement le versement de leur pension, ça ne passe pas! », s’indigne le député Alexis Brunelle-Duceppe.

Ces critiques surviennent alors qu’Ottawa aurait été mis au courant dès juin dernier par des fonctionnaires que le logiciel Cùram, implanté en 2025, éprouvait des difficultés techniques.

Le député Mario Simard juge pour sa part la situation « inadmissible », rapportant que certains aînés auraient dû patienter jusqu’à neuf mois avant de recevoir leur chèque de sécurité de la vieillesse. D’autres auraient même vu leur demande ignorée lorsqu’ils tentaient de reporter leur admissibilité à la pension, et ce, même après avoir retourné les chèques reçus par erreur.

Le logiciel Cùram, qui devait initialement nécessiter un investissement de 1,1 milliard de dollars, représenterait désormais une facture de 6,6 milliards, selon les plus récents calculs. Une explosion budgétaire qui choque les élus bloquistes, d’autant plus que les résultats ne sont manifestement pas au rendez‑vous.

« Pendant que des retraités appellent Service Canada à chaque jour pour ce problème, le leader parlementaire du gouvernement se contente de leur répondre que des erreurs informatiques, ça arrive. Pour plusieurs, cette pension est vitale et Ottawa ne peut simplement rester les bras croisés. », concluent les deux députés.