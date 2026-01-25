Masques à oxygène pour sauver les petits animaux

Le Service de sécurité incendie Roberval (SSIR) a obtenu quatre masques à oxygène pour petits animaux de la part du Club Lions de Roberval. Un don qui pourrait contribuer à sauver la vie d’animaux domestiques lors d’un incendie.

Le SSIR possédera désormais cet équipement spécialement conçu pour les chats et les chiens. Lorsqu’un pompier découvrira un animal affecté par l’inhalation de fumée, il pourra lui prodiguer de manière plus appropriée l’apport en oxygène qui peut faire toute la différence.

« Lors d’un incendie, sauver un animal, c’est sauver une vie de plus. C’est également éviter un deuil supplémentaire à la famille. Ces nouveaux masques à oxygène pour animaux feront la différence entre la perte et l’espoir », mentionne Yanick Huard, directeur du Service de sécurité incendie Roberval. Ces masques sont maintenant disponibles dans la trousse des premiers répondants.

Habituellement, les chats ont le réflexe de se cacher lors d’un incendie alors que les chiens ont tendance à suivre les personnes qui leur viennent en aide. De plus, le fait que la fumée se retrouve, au début d’un incendie, en hauteur, favorise le sauvetage des petits animaux.

Le Club Lions innove

« Le Club Lions de Roberval désirait innover dans la distribution de son enveloppe monétaire liée aux œuvres pour la santé mentale. La fourniture de ces équipements aux pompiers du secteur pour les animaux de compagnies nous a semblé tout indiquée. En effet, lors d’un incendie, les humains sont prioritaires, mais ces derniers vivent alors des moments de détresse psychologique. Perdre, en plus, leur animal de compagnie ajoute à cette détresse. Si cet équipement permet de sauver la vie d’une seule petite bête, nous pourrons dire : mission accomplie », confie la présidente du Club Mélanie Arcand.

Depuis le début du programme RéanimO22 en avril 2006, plus de 500 masques ont été distribués partout au Québec, dans plus de 160 municipalités ; de Laval à Saint-Hyacinthe, en passant par les Îles-de-la-Madeleine, Baie-Comeau, Montréal, Lac-Mégantic, Québec et maintenant Roberval.

À la faveur de ce projet non lucratif lancé il y a près de 20 ans par le vétérinaire Michel Pepin, des centaines de chats et de chiens ont par conséquent pu bénéficier de ces masques, et avoir la vie sauve grâce à leur utilisation efficiente par les pompiers.

Rappelons que le Service de sécurité incendie Roberval comprend également les municipalités de Sainte-Hedwidge, Chambord, Saint-André, Saint-François-de-Sales et Lac-Bouchette.