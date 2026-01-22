La programmation du festival Saguenay en Neige enfin dévoilée

L’organisation de Saguenay en Neige a dévoilé la programmation de son édition 2026-2027, le jeudi 22 janvier, au Calypso de Jonquière. L’événement accueillera des foules de visiteurs au parc Saint-Laurent, du 5 au 15 février. Les festivaliers pourront participer aux célébrations et assister de nouveau au concours de sculptures sur neige, bien implanté depuis plus de quarante ans.

Un éventail d’activités a été mis en place et saura satisfaire autant les grands que les petits grâce à ses activités extérieures et à ses spectacles musicaux qui ne laisseront personne indifférent.

Le vice-président de Saguenay en Neige, Simon-Pierre Dallaire, se dit fier de pouvoir dévoiler la programmation mise en place pour la 42e édition du festival, qui permettra encore une fois de créer des souvenirs précieux au sein de la communauté.

« Depuis quelques années, je vis notre grande fête de l’hiver à travers les yeux de ma fille et de ma belle-fille. Les feux d’artifice, les concours de sculptures et les différents spectacles sont désormais des incontournables de nos activités hivernales. Je crois parler au nom de toute notre équipe quand je dis que c’est l’émerveillement dans les yeux de chacun des visiteurs qui est la raison pour laquelle nous nous impliquons chaque année. »

Un festival de renom

Selon les estimations de l’organisation, près de 400 participants, professionnels et amateurs confondus, se prêtent à la construction des sculptures sur neige, présentant ainsi plus d’une centaine de créations sur place.

Le festival Saguenay en Neige, entièrement gratuit, se positionne comme l’un des plus grands festivals d’hiver au Québec et accueille plus de 100 000 personnes chaque année.

En raison de ses retombées positives dans la communauté, la 42e édition bénéficie de plusieurs aides financières provenant du député de Jonquière, Yannick Gagnon (7 500 $), de la Ville de Saguenay (130 000 $) et du gouvernement du Canada (37 400 $).

« Notre gouvernement souhaite appuyer des rendez-vous artistiques qui, d’année en année, font le bonheur des familles et dynamisent nos communautés. Saguenay en Neige est un exemple de réussite et un rendez-vous festif et rassembleur », dit l’honorable Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Programmation et feux d’artifices

Les festivités débuteront le 6 février avec la présence de DJ Smoke, perché sur le toit du Mixbus, un autobus scolaire converti en scène nomade, qui saura transformer le parc Saint-Laurent en véritable piste de danse géante.

Les jours suivants seront également marqués par des feux d’artifice, le 7 février, ainsi que par des activités telles que des tours de traîneau à chiens.

Rappelons que le festival Saguenay en Neige a été déplacé au 2250, rue Saint-Dominique, à Jonquière cette année en raison de travaux de revitalisation au parc de la Rivière-aux-Sables, lieu habituel de l’événement.

Pour consulter la programmation complète, visitez les réseaux sociaux du Festival Saguenay en Neige ou le site saguenayenneige.com.