Un portrait préoccupant de la génération Z au Canada

Un nouveau rapport de la société Financière Sun Life dresse un constat préoccupant sur l’état de santé des jeunes Canadiennes et Canadiens de la génération Z (nés entre 1997 et 2012).

Selon ces données, cette cohorte fait face à des défis grandissants en matière de santé mentale et voit également augmenter la prévalence de maladies chroniques, à un rythme plus rapide que les autres groupes d’âge.

Explosion des demandes liées à la santé mentale

La santé mentale représente désormais la principale cause d’invalidité de longue durée chez la génération Z. Plus de 50 % des demandes de règlement déposées par des personnes de cette génération sont attribuables à des troubles mentaux, comparativement à 40 % pour l’ensemble de la population. La situation est encore plus prononcée chez les femmes de la génération Z pour qui les problèmes de santé mentale comptent pour plus de 60 % des demandes d’invalidité de longue durée.

La hausse de l’utilisation de médicaments liés à la santé mentale confirme cette tendance. Entre 2021 et 2024, les demandes de remboursement pour des antidépresseurs ont augmenté deux fois plus rapidement chez la génération Z que chez l’ensemble des participants et participantes à l’étude. Chez les hommes de la génération Z uniquement, la consommation d’antidépresseurs a bondi de plus de 50 % durant cette même période.

Cette évolution se reflète également dans le recours aux services psychologiques. Les demandes faites par les hommes de la génération Z ont connu la plus forte croissance, surpassant celle des femmes du même groupe d’âge. Elles progressent aussi près de deux fois plus vite que la moyenne de tous les participants et participantes à l’étude.

Montée des maladies chroniques

Si la génération Z demeure aujourd’hui moins touchée par les maladies chroniques que les cohortes plus âgées, les données de la Sun Life montrent toutefois une montée inquiétante de ces conditions chez les jeunes dont les facteurs de risque comme la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires se multiplient.

La progression est particulièrement remarquable dans les demandes de remboursement pour des médicaments liés à des maladies chroniques. Celles visant le traitement de l’asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, du diabète, de l’hypertension et de l’hypercholestérolémie augmentent deux à trois fois plus rapidement chez les membres de la génération Z que chez les autres groupes d’âge.

Selon les projections du rapport, si cette tendance se maintient, l’incidence des maladies chroniques pourrait être considérablement plus élevée chez les personnes de la génération Z une fois qu’elles atteindront l’âge mûr, comparativement aux adultes actuels de 40 à 59 ans.