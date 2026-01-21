Saint-David-de-Falardeau veut interdire le wakesurf au lac Clair

La municipalité de Saint-David-de-Falardeau souhaite mettre fin à la pratique du wakesurf sur le lac Clair, rapporte Radio-Canada. Le conseil municipal a adopté, lors de sa plus récente séance, une résolution demandant à Transports Canada de bannir cette activité nautique sur ce plan d’eau.

Le maire indique toutefois qu’il est encore trop tôt pour savoir si la réglementation sera en vigueur dès l’été prochain puisque la municipalité attend toujours l’autorisation officielle de Transports Canada.

Cette démarche fait suite à des inquiétudes exprimées par l’Association des propriétaires du lac Clair après que plusieurs résidents ont interpellé l’organisation au sujet des vagues générées par les bateaux utilisés pour le wakesurf.

Lors d’une rencontre organisée par l’Association le 26 octobre dernier, 79 villégiateurs se sont prononcés en faveur d’une demande d’interdiction auprès de la municipalité, tandis que 21 s’y sont opposés.

Le wakesurf, aussi appelé surf de sillage, consiste à surfer sur la vague produite par un bateau spécialement conçu ou alourdi pour créer un important remous. Une fois lancés, les adeptes lâchent la corde reliée à l’embarcation pour se laisser porter par la vague artificielle.