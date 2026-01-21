Saguenay débloque près de 200 000 $ pour éponger le déficit

La Ville de Saguenay a dû intervenir financièrement pour soutenir la Société de gestion de la Zone portuaire de Chicoutimi, qui faisait face à un déficit ayant complètement épuisé ses réserves.

Selon des informations rapportées par Radio-Canada, l’administration municipale a octroyé une aide d’urgence de près de 200 000 $ afin de stabiliser la situation de l’organisme.

La Société de gestion expliquait ne plus parvenir à équilibrer son budget malgré des efforts répétés, notamment en raison de compressions imposées par les deux précédentes administrations municipales.

À la suite de ce soutien financier d’urgence, le maire Luc Boivin a annoncé son intention de revoir le mandat de l’organisme. Il a évoqué la possibilité d’impliquer Diffusion Saguenay à la gestion des événements de la Zone portuaire, sans toutefois préciser la forme que pourrait prendre cette éventuelle collaboration.

Par ailleurs, la Ville envisage de repenser l’avenir du parc Mille lieux de la Colline, situé à Chicoutimi-Nord, dont la Société assure également la gestion. Parmi les scénarios étudiés : la gratuité d’accès, des investissements pour stimuler de nouveau la fréquentation du parc ainsi que le développement de nouvelles infrastructures récréatives, dont une piscine à vagues ou des glissades d’eau.

Augmentation du budget

Lors de la séance du 13 janvier, les élus municipaux ont adopté une augmentation de plus de 190 500 $ du budget alloué à la Société de gestion de la Zone portuaire. Cette bonification représente une hausse de 50 % des honoraires réservés à la gestion de la Zone portuaire et des activités culturelles du Vieux-Port de Chicoutimi.

Le budget consacré à ces opérations passera ainsi d’un peu plus de 377 300 $ en 2025 à environ 567 800 $ en 2026. Les sommes destinées au fonctionnement du parc Mille lieux de la Colline, elles, demeurent inchangées. Elles avoisinent toujours un peu plus d’un million de dollars pour la prochaine année.