Québec confirme le financement pour l’achat de 11 autobus électriques

Le gouvernement du Québec accordera finalement le financement destiné à l’acquisition de 11 autobus électriques en 2027 par la Société de transport de Saguenay (STS), rapporte Radio-Canada.

La nouvelle, confirmée mardi à la suite d’une rencontre entre la STS et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), met fin à plusieurs mois d’incertitude au sein de l’organisation.

En septembre dernier, la STS avait compris que la subvention prévue pour ces 11 véhicules lui avait été retirée. Sans ce soutien financier, la société de transport se serait retrouvée dans l’impossibilité d’aller de l’avant avec leur achat.

L’acquisition de ces autobus s’inscrit dans une commande plus vaste de 26 véhicules électriques passée auprès de l’entreprise Nova Bus, dans le but de rajeunir graduellement la flotte de la STS au cours des prochaines années. Un premier autobus a déjà été livré, et 14 autres devraient entrer en service d’ici avril.

Ce revirement de situation soulage la STS, qui a déjà fait un investissement de 31 millions de dollars pour la construction d’une marquise équipée de 16 bornes de recharge.