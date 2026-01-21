Qui est Francis Tremblay, candidat de la CAQ dans Chicoutimi?

La Coalition Avenir Québec (CAQ) a officialisé mardi, en fin de journée, la candidature de Francis Tremblay, 24 ans, dans le comté de Chicoutimi, en vue de l'élection qui aura lieu le 23 février prochain.

On mentionne que Francis Tremblay est né et réside au Saguenay-Lac-St-Jean et qu'il travaille au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. On ajoute que pendant les années de la pandémie, il s’est engagé via la plate-forme « Je contribue » en tant qu’aide aux préposés aux bénéficiaires.

Comme mentionné plus tôt en journée sur les ondes du 92,5 Ma radio d'Ici, il étudie simultanément dans deux programmes d’études supérieures soit, une maîtrise en affaires publiques (à l’Université Laval) et un microprogramme en enseignement collégial (à l’Université de Sherbrooke). Il est aussi titulaire d’un baccalauréat en science politique et d’un microprogramme en environnement.

Le candidat caquiste se définit comme un candidat de terrain. Ses intérêts portent principalement sur l’amélioration des pratiques administratives, la gouvernance responsable, la transparence et les enjeux environnementaux, tout en s’entourant de personnes d’expertise pour mieux comprendre et transformer les défis qui touchent sa communauté.

Francis Tremblay conclut la communication officielle en disant avoir hâte d'aller à la rencontre des citoyens, et d'écouter ce qui les préoccupe, en discutant avec eux des besoins et des demandes qu'ils ont à lui formuler.