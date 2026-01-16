Une question de sécurité selon le CSS De La Jonquière

Dans une lettre transmise jeudi aux parents d’enfants fréquentant les écoles du Centre de services scolaire De La Jonquière, on apprend que des caméras seront installées de manière permanente à l’intérieur de tous les autobus scolaires.

Le président d’Intercar, Hugo Gilbert, confirme que l’utilisation des caméras n’est pas nouvelle, puisqu’on a recours à cette technologie depuis quelques années, mais en promenant les caméras dans les autobus qui en ont besoin.

« Ça existe depuis une quinzaine d’années assurément. C’était plus utilisé pour des cas spéciaux de comportements qui étaient parfois désagréables ou pour des situations dans des autobus qui méritaient une attention particulière. », explique Hugo Gilbert.

Bien qu’existante depuis des lunes, alors qu’on utilisait auparavant des caméras mobiles, le fait d’installer des caméras en permanence dans tous les autobus ne fait pas l’affaire de certains parents. Sur les réseaux sociaux, certains contestent le droit que se donne le Centre de services scolaire de filmer, sans autorisation, les enfants d’âge mineur à l’intérieur des véhicules.

Le processus d’installation est déjà débuté, confirme Hugo Gilbert, qui n’y voit que des avantages. « On a souvent, lors de situations problématiques, deux versions : la version du ou des enfants et la version du conducteur. Donc avec ce type d’enregistrement, quand il y a des situations désagréables, on connait la situation exact. », souligne-t-il.

Jonathan Nault, du Centre de services scolaire De La Jonquière, ajoute que les images seront utilisées dans un cadre précis, dans des situations où serait vécue de l’intimidation et où il y aurait des comportements inappropriés, et assure que l’accès aux images sera limité. Seules les personnes dûment autorisées auront accès aux enregistrements, qui ne seront pas communiqués à des tiers, le tout en conformité avec les lois en vigueur.

M. Gilbert précise que le coût de la facture, qui atteindra plusieurs dizaines milliers de dollars, sera assumé 50-50 entre les transporteurs scolaires de la région et le Centre de services scolaire.