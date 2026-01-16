L’ERD amorce une période de transition délicate

L’Équipe du renouveau démocratique (ERD) amorce une importante réflexion sur son avenir politique, rapport radio-Canada. Le parti municipal a nommé Maxime Pepin-Larocque, candidat défait dans le district 7 lors du scrutin du 2 novembre dernier, à titre de chef intérimaire. Celui-ci aura pour mandat de guider la formation jusqu’à une assemblée générale déterminante prévue dans les prochains mois.

Ayant pour objectif de consulter les membres de la formation politique quant à son avenir, l’assemblée générale permettra d’évaluer toutes les avenues possibles incluant la refonte complète de l’identité du parti, voire sa dissolution pure et simple. Lors de cette assemblée, la moitié du conseil d’administration du parti quittera son poste. Le parti compte environ 600 membres.

Rappelons que lors des élections musicales de novembre dernier, la cheffe sortante, Christine Basque, avait obtenu seulement 6,96 % des voix. De plus, aucun membre de son équipe n’avait réussi à se faire élire, confirmant un recul marqué de l’influence du parti sur la scène municipale qui comptait quatre élus en 2017, dont l'ex-mairesse Josée Néron. En 2021, un seul conseiller affilié à l’ERD avait été élu.