Québec met fin au financement des bus électriques

À peine la Société de transport du Saguenay (STS) annonçait il y a quelques jours l’arrivée de son 1er autobus électrique sur le territoire, voilà qu’on apprend que le gouvernement du Québec a retiré son financement à onze véhicules de ce type à Saguenay en septembre dernier.

Le Quotidien rappelle que la STS avait pourtant une entente pour une commande de 26 véhicules de la compagnie Nova Bus.

Pas de financement signifie aussi pas d’autobus électriques sur les circuits de la STS en 2027, claironne le directeur général Frédéric Michel, qui ajoute que la STS a cruellement besoin de cette flotte d’autobus électriques”. Il a donc l’intention de solliciter à nouveau le gouvernement caquiste pour lui rappeler l’importance de remplir sa promesse et d’assurer ce financement.

Rappelons qu’avec la commande de ces 26 bus, la STS avait aussi annoncé la mise en place de nouvelles infrastructures pour les accueillir, au coût de 31 M $. Frédéric Michel dénonce l’incertitude qui plane sur la transition électrique de la STS depuis bientôt cinq mois et souligne que le gouvernement explique le retrait de son appui financier par des finances difficiles et un désir d’économies. Reste à voir si ce dernier fera marche arrière en révisant ses priorités.