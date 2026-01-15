Les adoptions en léger recul et plus d’abandons

Après une année 2024 marquée par la présence du parvovirus, qui avait interrompu les processus d’adoption, la Société de prévention de la cruauté contre les animaux (SPCA) de Saguenay recense que pour l’année 2025, 599 animaux ont pu trouver une famille. Une légère diminution par rapport à 2024, alors que le nombre s’élevait à 808.

« On n’a heureusement pas eu d’autres cas de parvovirus, ça s’est réglé finalement. On est extrêmement content de ça, parce que c’est un virus qui survit longtemps dans l’environnement et qui peut aussi être mortel pour les chiens. Notre équipe a travaillé très fort pour tout désinfecter », mentionne la directrice générale de la SPCA Saguenay, Claudia Côté.

Du côté des admissions, ce sont 323 chiens, 1121 chats ainsi que 152 autres petits animaux qui ont été recueillis grâce au travail de l’organisme. Mme Côté dénote d’ailleurs que les perroquets, ces oiseaux exotiques bien connus du grand public, ont su charmer sa clientèle.

« On a eu diverses espèces, dont des perroquets, qui sont de plus en plus populaires auprès de nos clients. On a notamment accueilli un perroquet gris d’Afrique, qui peut vivre jusqu’à 80 ans. Ce sont toutefois des oiseaux qui nécessitent une attention particulière et presque constante, comme des enfants », admet-elle.

Cependant, c’est souvent le manque de connaissances envers ces oiseaux qui demeure l’une des principales causes d’abandon, ce pourquoi Claudia Côté suggère aux futurs propriétaires de se renseigner au préalable.

« Les perroquets ont des besoins vraiment particuliers et les gens, parfois, ne sont pas conscients de tout ça. Ils visionnent des clips sur les réseaux sociaux, ils voient qu’ils sont super mignons, mais ne voient pas l’envers du décor de ce que c’est vraiment que de s’en occuper », émet-elle.

Parallèlement, 213 animaux ont été réclamés par leur propriétaire, soit 141 chiens et 72 chats, comparativement à 241 en 2024.

« Comme à chaque année, le pourcentage de réclamation des chiens est quand même très haut, parce que généralement, les animaux sont identifiés, alors que pour les chats, c’est moins le cas. On recommande donc la micro-puce, car on reçoit près d’une centaine de chats errants annuellement et les propriétaires ne s’inquiètent qu’une ou deux semaines après leur disparition, souvent. »

Au chapitre des abandons, la SPCA Saguenay concède que le nombre de 571 pour 2025 est encore trop grand. La saison estivale est la plus difficile à gérer pour l’organisme, alors que deux fois plus d’animaux sont abandonnés pendant l’été que pendant le reste de l’année. En effet, le nombre d’abandon s’élevait à 56 pour le mois d’août seulement.

Priorité envers les familles d’accueil

Pour 2026, l’organisme souhaite concentrer ses efforts sur son programme de familles d’accueil, qui a connu une excellente lancée l’an dernier.

« On a à peu près triplé le nombre de familles d’accueil ainsi que le nombre d’animaux qui profitaient de ce programme. C’est définitivement quelque chose qu’on veut continuer à développer », souligne la directrice générale.

La SPCA Saguenay fournit tout le matériel nécessaire, soit la nourriture, la litière, les accessoires, les traitements et l’encadrement par les techniciennes en santé animale 24h/24h, 7 jours sur 7. Rappelons que le programme permet à différents types d’animaux de se développer dans un milieu sain et enrichissant en attendant de trouver leur nouvelle famille pour la vie.

Outre cet objectif, le projet de vouloir mettre en commun les deux locaux de la SPCA (Jonquière et Chicoutimi), abordé brièvement en 2024, est toujours dans les cartons. Celui-ci pourrait voir le jour d’ici deux ans, aux dires de Mme Côté.