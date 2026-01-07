Des constats d’infraction remis après un rappel au règlement

Malgré un rappel public effectué par le Service de police de Saguenay (SPS), force est de constater que des citoyens n’ont pas capté le message et se sont fait prendre pour un non-respect du règlement concernant le stationnement de nuit dans les rues de Saguenay. C’est ainsi qu’au terme d’une vérification aléatoire sur tout le territoire, 19 constats d’infraction ont été émis dans la nuit de mardi alors que leur véhicule était sur la voie publique.

Un contrevenant s’expose alors à une amende d’environ une quarantaine de dollars. Il importe aussi, rappelle le SPS, de verrouiller vos véhicules pendant la nuit, question de contrer les vols dans ces derniers, une problématique toujours d’actualité à Saguenay.

Enfin, dans un autre ordre d’idées, mentionnons que les agents du SPS ont mené mardi soir une opération “lumières et vitesse” sur le boulevard Talbot à Chicoutimi. Sept automobilistes ont reçu des constats d’infraction. Un contrôle de vérification quant aux possibles cas de conduite avec facultés affaiblies a aussi été effectué dans la soirée, personne n’a été pris en défaut.