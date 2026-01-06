La pêche au poisson de fond autorisée samedi dans le Fjord du Saguenay

Les amateurs de pêche hivernale seront autorisés à commencer leurs activités dès le 10 janvier, alors que Pêches et Océans Canada (MPO) confirme l’ouverture officielle de la saison de pêche au poisson de fond dans le Fjord du Saguenay, rapporte le Quotidien.

Pour les années 2026 et 2027, Pêches et Océans Canada a fixé des dates précises pour la saison de la pêche qui commencera le deuxième samedi de janvier et se terminera le deuxième dimanche de mars, une mesure visant à maximiser les journées d’ouverture et à faciliter la préparation des pêcheurs et des organisations locales.

De plus, selon la réglementation en vigueur, chaque pêcheur pourra conserver cinq poissons de fond par jour, toutes espèces confondues. Certaines exceptions demeurent toutefois pour le flétan atlantique, le loup atlantique, le loup à tête large, le loup tacheté et la raie.

Le MPO rappelle également qu’il n’assurera pas la surveillance des glaces durant la saison de la pêche. Il revient donc à chaque pêcheur de vérifier l’épaisseur de celle-ci avant de se déplacer sur le fjord.

À ce jour, l’embarquement des cabanes dans les secteurs de Grande Baie et de l’Anse-à-Benjamin n’a pas encore été autorisé. Les mesures effectuées sur la glace lundi indiquaient une épaisseur variant de 9 à 13 pouces, alors qu’un minimum de 12 pouces est requis pour permettre l’installation sécuritaire des cabanes.