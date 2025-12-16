Saguenay en Neige déménage pour 2026 et 2027

En raison de la deuxième phase des travaux de revitalisation du parc de la Rivière-aux-Sables, amorcés par la Ville de Saguenay à l’automne dernier, l’événement Saguenay en Neige devra exceptionnellement changer de site pour ses éditions de 2026 et de 2027.

Après plusieurs mois d’analyses, de visites terrain et d’évaluations techniques menées en collaboration avec le Service de soutien aux événements de la Ville de Saguenay, l’organisation confirme que le parc Saint-Laurent de Jonquière a été retenu comme nouvel emplacement officiel pour les deux prochaines années.

Dans le cadre de ce processus, une évaluation exhaustive de l’ensemble des sites potentiels de l’arrondissement de Jonquière a été réalisée.

L’objectif était de trouver un lieu répondant aux exigences logistiques de Saguenay en Neige, notamment en matière d’espace, d’accessibilité et de sécurité, afin de permettre l’installation de la centaine de blocs de neige nécessaires au concours de sculptures, en plus des nombreuses activités extérieures et intérieures offertes au public.