Début du patinage extérieur à Saguenay

La ville de Saguenay a annoncé lundi que la majeure partie des différentes patinoires extérieures disponibles sur le territoire de la ville pourront dès maintenant être utilisées par les citoyens.

Les anneaux de glace du 150e, à La Baie, et de la Cité d’Arvida sont praticables. Toutefois, les citoyens de Chicoutimi et de Jonquière devront patienter encore un peu, alors que les patinoires du parc Rosaire-Gauthier et du parc Saint-Jacques sont encore en préparation.

Mentionnons que la ville invite la population à aller sur le site loisirs.saguenay.ca pour avoir accès à l’ensemble des infrastructures ouvertes pour l’instant sur le territoire de Saguenay.