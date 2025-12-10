Le pont de Sainte-Anne s’illuminera en début de soirée

La Ville de Saguenay invite la population à un événement festif ce mercredi pour souligner l’illumination officielle du pont de Sainte-Anne. La célébration se déroulera à la Zone portuaire de Chicoutimi, près de la fontaine aux abords du pont.

Dès 16 h 30, les visiteurs pourront profiter d’une ambiance chaleureuse avec amuseurs publics, musique et breuvages chauds. Le moment fort de la soirée sera un spectacle de lumières d’environ dix minutes, prévu aux alentours de 17 h 10, qui marquera l’inauguration des nouvelles installations lumineuses du pont.

« L’illumination du pont de Sainte-Anne s’inscrit dans notre volonté de moderniser les lieux emblématiques de Saguenay et de renforcer l’attractivité de nos centres-villes, dans le cas présent Chicoutimi. Ce projet démontre concrètement notre engagement à mettre en valeur notre patrimoine tout en améliorant l’expérience urbaine. », a déclaré M. Luc Boivin, maire de Saguenay.

Par la suite, tout au long de l’année, le pont de Sainte-Anne sera illuminé aux couleurs des différents événements marquants du calendrier.