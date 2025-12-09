Plusieurs lits de l’unité de pédiatrie fermés durant le temps des Fêtes

Cinq lits de l’unité de pédiatrie de l’hôpital de Chicoutimi seront fermés pendant la période des Fêtes en raison d’un manque de main-d’œuvre.

Dans une note interne, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a laissé savoir que le nombre de lits sera réduit de 14 à 9, et ce, du 5 décembre à 16h jusqu’au 12 janvier à 8h.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, le CIUSSS aurait demandé aux membres de son personnel de prendre compte de cette réduction dans la planification clinique. Selon l’organisation, un plan de contingence est en place et des patients pourraient être transférés vers d’autres hôpitaux de la région.

La conseillère cadre aux communications du CIUSSS régional, Mélissa Bradette, précise que si un enfant a besoin d’être hospitalisé et qu’il n’y a plus de lit disponible en pédiatrie à Chicoutimi, ce dernier sera transféré vers l’hôpital d’Alma