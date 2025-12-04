La Fondation Asselin reçoit le plus grand don de son histoire, soit 1 M$

La Fondation Asselin du Cégep de Jonquière vient de recevoir le plus grand don de son histoire, soit un million de dollars. Il a été offert par la Fondation Lise et Jean Fortin.

La Fondation Asselin précise dans un communiqué que cette somme permettra de bonifier de façon considérable le nombre de bourses octroyées aux étudiantes et aux étudiants du Cégep de Jonquière durant les prochaines années.

Les nouvelles bourses de la Fondation Lise et Jean Fortin totaliseront 40 000$ annuellement. Elles seront accordées aux finissants des programmes en techniques administratives et des programmes préuniversitaires, ainsi qu’aux étudiants du nouveau parcours Recherche.

Créé grâce à la générosité de la Fondation Lise et Jean Fortin, un fonds dédié assurera la pérennité de ce soutien.

Jean Fortin a indiqué que ce don vise à soutenir l’avenir de la région et favoriser l’accès aux études supérieures.

« L’éducation a toujours été au cœur de nos valeurs, écrit-il. En soutenant les jeunes qui terminent leur parcours collégial, nous souhaitons faciliter et encourager la poursuite de leurs études supérieures et ainsi contribuer au développement de notre communauté. »

Rappelons que l’homme d’affaires et comptable agréé avait fondé en 1984 sa propre entreprise spécialisée en insolvabilité. Il est notamment diplômé du cours classique du Collège de Jonquière depuis 1963.

Héritage de la famille Fortin

Au-delà de l’appui financier, cette initiative perpétue l’héritage de la famille Fortin dans l’histoire du Cégep de Jonquière et de sa Fondation.

Le président de la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière Alex Tremblay a tenu à souligner sa profonde reconnaissance envers la Fondation Lise et Jean Fortin.

« Cet engagement exceptionnel vient confirmer l’importance de la mission que nous portons depuis 1968 et témoigne de la confiance renouvelée envers notre action. Il souligne également l’attachement de M. Fortin à la Fondation Asselin, lui qui a contribué à écrire les premières pages de son histoire. »

Le directeur général du Cégep de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a également tenu à saluer chaleureusement ce geste philanthropique remarquable.

« Nous recevons ce don avec une profonde reconnaissance. Investir de façon aussi déterminante dans la réussite des étudiantes et des étudiants du Cégep de Jonquière est un geste de mécénat exemplaire au Québec. Il témoigne aussi d’une confiance très forte envers la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière. »