L'écocentre de La Baie fermé pour une période indéterminé

La Ville de Saguenay informe la population qu'en raison d'une fuite de gaz survenue plus tôt ce jeudi 4 décembre, l'écocentre de l'arrondissement de La Baie est temporairement fermé, pour une période indéterminée.

Autrement, à savoir que les quatre écocentres de Saguenay, incluant donc ceux de Chicoutimi sud, Chicoutimi nord et de Jonquière, sont accessibles du jeudi au dimanche, de 8h à 16h, et ce depuis le 20 novembre dernier. Il s'agit de l'horaire qui sera en vigueur tout l'hiver, jusqu'en avril prochain.

Pendant la période des Fêtes, ces derniers demeureront ouverts du vendredi 26 au dimanche 28 décembre inclusivement, toujours de 8h à 16h, ainsi que du 2 au 4 janvier 2026. Ils seront fermés les jeudis 25 décembre et 1er janvier.