Mise en service de l’appareil d’endoscopie spinale

Après une année entière de mobilisation et de générosité, la Fondation de ma vie annonce que l’Hôpital de Chicoutimi dispose désormais d’un appareil d’endoscopie spinale, une technologie de pointe qui a suscité beaucoup de réactions auprès des gens de la région.

Pour réussir à concrétiser un projet de cette envergure, la Fondation de ma vie a organisé des campagnes de publipostage partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à la générosité des donateurs, l’objectif d’amasser 500 000$ pour financer l’équipement en question a été atteint.

Rappelons que l’endoscopie spinale est une technique innovante qui permet de traiter diverses pathologies de la colonne vertébrale, telles que les hernies discales, les sténoses spinales, les kystes synoviaux ainsi que certains cas d’arthrite et d’arthrose. Il s’agit d’une approche minimalement invasive qui consiste en une incision de moins d’un centimètre par lequel on insère un tube de travail comprenant une caméra et une canule pour les instruments chirurgicaux jusqu’au site à traiter. Selon la complexité, l’intervention dure entre 15 et 90 minutes en chirurgie d’un jour.

L’endoscopie spinale élargira également l’accessibilité à la chirurgie pour des patients qui ne sont normalement pas candidats à l’approche traditionnelle. De plus, dans des situations plus particulières, l’intervention pourra être effectuée sous anesthésie locale, permettant ainsi de traiter les personnes qui ne peuvent pas subir d’anesthésie générale.

« C’est pour offrir des techniques opérations moins invasives, qui facilitent la récupération des patients et qui favorisent plus de chirurgies d’un jour. C’est à peu près 140 à 150 chirurgies de ce type qui sont effectuées annuellement », émet le directeur adjoint des activités chirurgicales au Saguenay-Lac-Saint-Jean, François Gagnon. « On parle d’une offre de service bonifiée avec de nouvelles technologies en Amérique du Nord, bien qu’elles existent depuis quelques années en Europe », ajoute-t-il.

Par ailleurs, cette méthode est beaucoup moins invasive que la technique traditionnelle, spécifie le principal intéressé.

« Le principe s’apparente à celui des laparoscopies, qui a quand même été en soi une petite révolution il y a de cela une vingtaine d’années. Auparavant, on faisait des approches ouvertes, c’est-à-dire qu’on pratiquait des incisions beaucoup plus grandes pour se rendre à la zone chirurgicale. »

Une première intervention réussie

Avec l’arrivée de Dr. Ramon Guerra Barbosa l’an dernier, ce spécialiste d’origine brésilienne qui enseigne cette technique dans son pays ainsi qu’aux États-Unis, l’intervention peut maintenant se pratiquer ici, à Chicoutimi. François Gagnon ajoute pour sa part que « la première intervention a été réalisée avec succès le 18 novembre dernier et le patient a été en mesure de retourner à la maison seulement quatre heures après l’opération. Cette avancée marque un tournant pour la qualité des soins offerts dans notre région ».