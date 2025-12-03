Que des dommages matériels recensés

Le 2 décembre 2025 au Port de Saguenay, l’un des dômes d'entreposage de granules de bois a explosé aux alentours de 16h. Un foyer de combustion avait précédemment été identifié à l'intérieur.

Selon l’entreprise Granules 777, propriétaire et opérateur de cette installation, aucun blessé n’est à déplorer et la situation est désormais maîtrisée. Les services incendie de Ville Saguenay ont rapidement sécurisé le site et mis en place un périmètre de sécurité afin de protéger le personnel et le public.

De plus, des mesures de surveillance, incluant un suivi thermique et l’inspection de l’intégrité du bâtiment, sont en cours pour prévenir tout incident secondaire compte tenu de la nature du matériau impliqué.

L’entreprise affirme qu’il est encore trop tôt pour estimer l’ampleur des dommages, mais assure collaborer avec les pompiers, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le Port de Saguenay ainsi que des spécialistes en structures et en construction pour évaluer les dégâts et planifier les prochaines étapes.