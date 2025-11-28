Des soirées déjà comblées pour les hôtels et traiteurs

Qui dit temps des Fêtes, dit période assez achalandée pour les hôtels et les services de traiteurs. C’est le cas encore cette année, alors que les horaires sont déjà combles pour la plupart, jusqu’à Noël.

« Depuis la fin août, début septembre, quelques dates étaient déjà à notre agenda pour la fin de l’année. Notre mois de décembre est quant à lui complet depuis la mi-octobre déjà. Ça se passe super bien jusqu’à présent, la clientèle est présente et réceptive ! », mentionne l’adjointe administrative chez Les trois Chefs maître traiteur à Chicoutimi, Karine Lefebvre.

Les places s’envolent tellement rapidement que le restaurant se voit dans l’obligation de refuser plusieurs demandes.

« On n’a pas le choix, parce qu’il faut aller avec le nombre de serveurs qu’on a aussi. Le temps des Fêtes amène aussi des activités familiales, donc ce n’est pas garanti qu’ils seront tous en service à ce moment-là. Par ailleurs, notre patron a sorti un beau menu pour le réveillon de Noël et ça va très bien. On est presqu’à la moitié de ce qu’on voulait avoir en termes de réservations », ajoute-t-elle.

C’est d’ailleurs Les trois Chefs qui s’occupent des menus pour les soupers-spectacles de la Coco Fiesta. La troupe propose notamment des événements les 28 et 29 novembre, ainsi que les 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre. Beaucoup de repas sont donc à préparer pour les convives durant ces mois pleins à craquer.

« Juste pour ces soupers, il faut servir autour de 500 personnes, mais pour le mois de décembre au complet, on parle plutôt de 1500 à 2000 repas », spécifie Mme Lefebvre.

Du côté de Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean, l’engouement prononcé touche aussi le service de traiteur Cucina.

« On est complet depuis le mois d’août, on ne peut pas en prendre plus qu’on a de personnel », admet le propriétaire, Mario Brisson.

Du Lac-Saint-Jean au Saguenay, Cucina Traiteur concentre ses activités dans l’événementiel. La Maison de l’Auto, les Produits Gilbert, Excavation Larouche et l’Hôpital d’Alma font partie de ses clients majeurs.

Déjà la fête à l’hôtel Le Montagnais

C’est Noël avant l’heure à l’hôtel le Montagnais de Chicoutimi. En effet, des entreprises et leurs employés ont déjà pu tenir leur soirée du temps des Fêtes depuis la mi-novembre.

« Les partys des Fêtes sont toujours aussi populaires qu’avant. On est à pleine capacité actuellement, et ce jusqu’au 20 décembre prochain. On devrait servir entre 9000 et 10 000 convives. C’est une période très intense », rapporte le propriétaire de l’hôtel Le Montagnais, Jean-Benoît Gilbert.

M. Gilbert rappelle que depuis de nombreuses années, les soirées multi-compagnies sont organisées. Une formule assez populaire, qui reviendra d’ailleurs les 11 et 12 décembre. Un prestigieux buffet sera monté pour la soirée, suivi d’un spectacle d’humour avec P-A Méthot. Un DJ et de la danse occuperont le reste de la veillée.

« On affiche complet à chaque année, en plus de répondre à un besoin », soulève M. Gilbert.