L’Expo agricole de Chicoutimi revient avec une nouveauté

La traditionnelle Expo agricole de Chicoutimi fait son grand retour cette année, du 23 au 27 juillet prochain pour sa 103e édition. L’événement d’envergure au Saguenay-Lac-Saint-Jean se déroulera sous sa forme habituelle, une recette définitivement gagnante, tout en y incorporant quelques nouveautés.

« C’est une autre belle édition que nous aurons encore cette année, avec de nombreuses activités. Il s’agit de notre 103e édition et on est absolument certain que les gens répondront à nouveau présent. Si on le fait depuis si longtemps, ça veut dire que notre formule fonctionne bien ! », insiste l’adjointe-administrative pour l’Expo agricole de Chicoutimi, Lina Côté.

L’Expo agricole fait partie du paysage du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1921 et attire plus de 50 000 visiteurs chaque année. L’accès au site du Centre Georges-Vézina demeure entièrement gratuit et le grand public pourra profiter d’une foule d’activités pour se rapprocher du monde agricole, en plus de pouvoir visiter une cinquantaine de kiosques d’exposants.

Les visiteurs pourront aussi prendre part à la Journée des jeunes éleveurs, le vendredi 25 juillet, dédiée à la relève agricole, il y aura les prestations des Fous du roi, des feux d’artifice dès la soirée d’ouverture, mais également des spectacles canins, de la lutte AWE, des derbys, de la musique et de la danse, sans compter les jugements d’animaux.

« On est vraiment fier de pouvoir reconduire l’exposition d’année en année, c’est une chance que l’on a. C’est un magnifique événement et on voit les gens être tellement heureux lors de leur passage. C’est clair que l’on pense déjà à notre 104e édition en 2026 », mentionne Mme Côté.

Sensibilisation à l’identité alimentaire régionale

Sensibiliser la population à l’identité alimentaire régionale, à la diversité des produits du terroir et aux bonnes pratiques d’achat local, c’est ce que s’est donné comme mission la brigade Zone boréale, initiative portée par la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette dernière, qui consiste en une équipe mobile d’animation, ira à la rencontre des visiteurs durant les cinq jours. Elle fera rayonner les producteurs et les transformateurs d’ici grâce à des échanges dynamiques, des démonstrations et du matériel éducatif accessible à tous.

« Le fait que la Table agroalimentaire se joigne à nous va rendre l’événement encore plus intéressant, de même que les Producteurs de grains, qui fêtent d’ailleurs leur 50e anniversaire cette année », souligne Lina Côté.