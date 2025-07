De nouveaux pavillons pour mars 2027

Le parc de la Rivière-aux-Sables pourra profiter de deux nouveaux pavillons après plus de dix ans d’attente. Ces derniers remplaceront les Halles et le Pavillon Nikitoutagan, dont la démolition est prévue pour septembre prochain. D’ici là, un appel d’offres a été lancé par la Ville de Saguenay en vue de ces chantiers.

« Chose promise, chose due! Les citoyens attendaient du concret depuis plus de 10 ans. Je suis fière de pouvoir dire que nous passons aujourd’hui du rêve à la réalité. Avec la précieuse collaboration des acteurs du milieu, nous avons monté un projet qui répondra aux besoins des organismes et des utilisateurs de cet endroit incontournable au cœur de l’arrondissement Jonquière », mentionne la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Les concepts visuels des futurs pavillons ont été dévoilés le mercredi 2 juillet dernier. Bien que les nouvelles installations portent des toponymes provisoires pour le moment, celles-ci permettront d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires, avec des infrastructures entièrement modernisées.

Le Pavillon des Quais, qui remplacera l’actuel Pavillon Nikitoutagan, abritera les services de locations d’embarcations, un bloc sanitaire, des gradins ainsi qu’une terrasse. Le nouveau Pavillon Nikitoutagan, qui prendra quant à lui la place des Halles, sera composé d’une salle multifonctionnelle pouvant accueillir de 200 à 300 personnes, une loge pour les artistes, un coin cuisine et bar, en plus de trois bureaux pour des partenaires et organismes (la Corporation Centre-Ville Jonquière, le FIAMS, Jonquière en Musique, le Patro de Jonquière, Saguenay en neige). Les coûts totaux du projet ne sont pas connus pour l’instant et seront annoncés en temps opportun.

« Il y a moyen dans les prochains mois de collaborer avec ces organismes-là et de pouvoir faire de ce site un lieu qui est animé, ouvert à l’année et certainement profitable à toute la population », estime l’élu municipal du district 4, Kevin Armstrong.

Cette deuxième phase du projet de revitalisation du parc de la Rivière-aux-Sables, rappelons-le, devait voir le jour en 2025. Les travaux se poursuivront donc au printemps 2026, avec le début de la construction des nouvelles installations. La fin du chantier est prévue en mars 2027, pour une inauguration envisagée au printemps de la même année. Et à l’été 2027, s’ajoutera l’aménagement d’une plage urbaine, afin d’offrir aux citoyennes et citoyens un parc encore plus complet.

Une symbiose des services

M. Armstrong apporte une nuance à l’objectif fixé avec ce projet d’envergure, qui est d’abord et avant tout de bonifier l’offre de services du site du parc de la Rivière-aux-Sables, en concordance avec les différents attraits de la rue St-Dominique.

« Des services seront bonifiés au sein des deux pavillons, le tout dans l’idée de ne pas compétitionner avec la St-Dominique, mais de créer une synergie. Et le site, bien que fort utilisé, n’était pas nécessairement parfaitement fonctionnel pour tous les événements. À travers toutes les consultations, beaucoup d’améliorations seront faites pour permettre une plus grande flexibilité et une plus grande polyvalence de l’endroit. »