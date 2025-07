Un rappel à l’ordre par la Ville de Saguenay

:« M’a te cracher dans face », « viens m’aider ma crisse de vache, t’es payé pour ça » ou encore « ton triage c’est des ostis de niaiseries », ne sont que quelques-uns des commentaires haineux que reçoivent souvent les employés des écocentres du territoire de Saguenay. Ainsi, la Ville lance un appel à l’ordre immédiatement à l’intention des usagers de ses installations, afin que la violence envers les travailleurs cesse.

« Nos employés ont reçu beaucoup de violence, de menaces et de commentaires haineux. On parle aussi de comportements inacceptables de la part de plusieurs usagers, comme partir en faisant crisser les pneus de la voiture, ainsi que des paroles qu’on ne préfèrerait ne pas entendre, très méprisantes. On a remarqué que cette violence-là augmentait ces derniers temps, alors on a décidé de mettre sur pied une campagne pour dire stop, c’est terminé », rapporte la conseillère en communications pour la Ville de Saguenay, Marie-Ève Carrier.

« C’est nécessaire en raison des commentaires vulgaires, dégradants et même à l’occasion menaçants, en plus de comportements parfois dangereux de la part des personnes qui se rendent à l’écocentre », rapporte-t-elle. Les exemples de comportements dangereux vécus incluent aussi des excès de vitesse sur le site, des voitures qui frôlent les employés avec les pneus ou les rétroviseurs et même des conducteurs qui font mine de foncer sur des employés.

Les employés doivent aussi faire face à des insultes, souvent accompagnées de sacres, dont plusieurs exemples mentionnés par Saguenay: « M’a te crisser dans le conteneur », « votre tri c’est du zèle », « criss-moé la paix pis j’veux rien savoir de toé » ou encore « parle-moé pas le (noir) ».

Mme Carrier réitère qu’il est essentiel de trier ses matières avant d’arriver à l’écocentre et de consulter la liste des matières acceptées et refusées et que les employés ne sont pas autorisés à aider au déchargement des matières.

Une petite touche comique

La campagne, qui a donc pour but de dénoncer ces incivilités de plus en plus fréquentes, prend la forme de messages humoristiques, mais directs, qui rappellent l’importance de la politesse envers les employés.

Les visuels seront publiés sur les réseaux sociaux, avec des slogans comme « Apporte ton propane, mais prends ton gaz égal », qui sont basés sur les matières acceptées dans les écocentres.

Saguenay souhaite également, malgré ces incidents malheureux, remercier les très nombreuses personnes qui se comportent de façon respectueuse en écocentre. Plus de 200 000 visites y sont faites à chaque année.

« On parle d’une minorité de personnes qui font acte de violence. Pour le reste, la plupart des gens sont contents du service en écocentres, remercient nos employés, sont super gentils », tient à conclure Marie-Ève Carrier.