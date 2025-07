Les montants nécessaires seront octroyés en temps opportun

La vice-première ministre du Québec et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, s’est fait rassurante quant au projet de prolongement de la route 170 vers Alma, qui, rappelons-le, a été mis sur pause au mois d’avril dernier et ce, jusqu’en 2030.

De passage à Saguenay mardi, la ministre a indiqué que le projet verra bien le jour, puisqu’il se trouve dans le Plan québécois des infrastructures (PQI), mais les montants nécessaires à sa réalisation seront octroyés en temps opportun.

« Le moment venu, après l’étude d’impact environnemental, après qu’on aura continué certaines étapes importantes et quand on aura besoin d’argent, on va le planifier en conséquence. On ne peut pas laisser dormir de l’argent théorique sur un projet sur un projet qui n’est pas prêt à utiliser ces montants-là », émet-elle.

Mme Guilbault comprend toutefois la panique qu’a généré le dernier dépôt du PQI et admet que l’information transmise n’a peut-être pas été interprétée de la bonne façon.

« C’est qu’il y avait eu une manière de s’exprimer qui portait à confusion, parce que quand on a déposé, en mars dernier, le fameux PQI, c’est le plan dans lequel le gouvernement met la liste des projets qu’il désire réaliser. Et la 170 est dans le PQI, donc c’est ça qui est important. Au départ, les gens regardaient ça et se disaient que leur projet n’y était plus. »

Après avoir demandé une étude d’impact environnemental, le ministère des Transports devrait, dans les prochaines semaines, poursuivre les démarches dans ce projet, comme en témoigne la ministre Guilbault.

« Il y a l’étude d’impact environnemental qui devait être faite, donc on s’est occupé de ça. On a cependant dû retourner le premier projet qui nous avait été soumis parce que le travail de la firme Englobe n’était pas tout à fait à notre satisfaction. Et là, on devrait recevoir l’étude d’impact environnemental en version finale, on va l’analyser et le moment venu, on va pouvoir la présenter aux élus, aux citoyens », mentionne-t-elle.