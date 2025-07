Processus de vente pour le Carrefour Racine

Véritable institution au centre-ville de Chicoutimi, le Carrefour Racine sera mis en vente par la ville de Saguenay. Cette dernière procèdera par appel de propositions public.

Le tout a été entériné lundi sous forme de résolution adoptée par le comité exécutif. L’administration municipale estime que cette option est retenue comme la meilleure pour trouver un acquéreur qui participera à la dynamisation de ce secteur du centre-ville. Les propositions reçues seront évaluées en fonction de différents critères et celle avec le plus haut pointage sera retenue. Quatre critères seront pris en compte pour évaluer les candidatures quant aux potentiels acheteurs, notamment l’expérience du proposant et de son équipe, la nature du projet et les usages projetés, les travaux projetés et le concept architectural, ainsi que le montage financier et les retombées économiques potentielles du projet sur le milieu. Saguenay souhaite, par le biais de cet appel de propositions trouver l’acquéreur dont l’expertise sera adaptée à la gestion d’un tel centre commercial. Rappelons que Saguenay est propriétaire du Carrefour Racine depuis mars 2023.