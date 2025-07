Québec octroie un montant de 40 704$ pour cartographier les sentiers

La ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, annonce l’octroi d’une aide financière de 40 704$ à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de réaliser une cartographie complète des sentiers de quad et de motoneige dans la région.

« Nous accueillons cette nouvelle avec grand enthousiasme. Nous démontrons, à nouveau, une concertation régionale forte où le développement territorial, économique et touristique est au cœur de nos décisions. Cette cartographie deviendra un outil essentiel pour nos collaborations futures », insiste le co-président de la table VHR et préfet de la MRC Lac-Saint-Jean Est, Louis Ouellet.

Au cours de l’automne 2025, un portrait diagnostic du réseau actuel d’infrastructures hors route sera livré, comprenant une évaluation de la vulnérabilité du territoire à la pratique hors-piste. Pour ce faire, des rencontres avec les acteurs régionaux, comme les clubs, les MRC, les ministères et les associations d’usagers, se dérouleront afin de bonifier l’analyse, d’identifier et de localiser les divers enjeux.

Puis, à l’hiver 2026, différents scénarios et recommandations seront livrés aux acteurs afin d’assurer la pérennité de la pratique du VHR. L’étude vise aussi à mettre en place un mécanisme pour identifier un financement récurrent afin d’encadrer une pratique récréative en forte croissance. Les acteurs veulent encourager les MRC à élaborer des règlements harmonieux encadrant la cohabitation des usagers sur les réseaux partagés entre les VHR et les autres usagers, comme les piétons, les cyclistes et les véhicules routiers, le tout afin de faciliter le passage sécuritaire des VHR dans les zones sensibles et à soutenir une planification territoriale cohérente.

« Nous sommes fiers de contribuer à cette réflexion collective qui pourra, nous sommes convaincus, définir les bases durables de l’avenir du VHR dans notre région et peut-être même donner un élan pour tout le Québec touristique », mentionne la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord.

Le projet s’inscrit dans le cadre du volet 1 du soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).