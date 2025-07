La pétanque pour rallier les générations

Un projet bigénérationnel voit le jour à l’école primaire Notre-Dame-du-Sourire d’Arvida. Les élèves de l’établissement du Centre de services scolaire De La Jonquière côtoieront les membres du Club de pétanque La Boule Saguenéenne quelques heures par semaine durant l’été, pour apprendre à jouer de ce sport. Accessibilité, convivialité et inclusion sont au cœur de cette démarche.

« Ça fait cinq ans que je suis installé à proximité de l’école dans le boulodrome. Il y a deux ans et demi maintenant, Carl Dufour m’avait approché avec ce projet bigénérationnel de concert avec l’école. On organise déjà des journées de collaboration, où les élèves se joignent au club pour quelques parties. Ce terrain, qui a officiellement été livré, pourra permettre à tout le monde de sortir dehors pour jouer à la pétanque ici. C’est une initiative merveilleuse, on est chanceux d’avoir près de nous une pépinière de bons petits joueurs qui aiment ça, pour vrai! », mentionne le président du Club de pétanque La Boule Saguenéenne, Éric Dion.

La cour arrière de l’école a été transformée et repensée, offrant un terrain de pétanque, ainsi que l’aménagement d’un parc linéaire favorisant les liens entre les générations et les milieux de vie avoisinants. Un gazébo a aussi été construit pour y accueillir une classe extérieure et des tables de pique-nique.

Le travail effectué par les échevins Carl Dufour et Jean-Marc Crevier a permis de rendre ce projet possible. Un montant d’environ 100 000$ a été investi en ce sens.

« Le projet fait suite à ce qui avait été effectué par le passé, notamment avec la plantation d’arbres fruitiers dans l’optique de créer une petite forêt nourricière. Il y avait une forte demande pour pousser l’initiative plus loin, autant du côté de la commission scolaire que du côté du Club de pétanque. Je suis vraiment satisfait du résultat », confie M. Dufour.

M. Crevier admet pour sa part que la collaboration entre les collègues est cruciale pour rendre à terme ce genre de projet.

« C’est vraiment moins compliqué de travailler ensemble. De nombreux projets ont vu le jour dans le secteur parce qu’on s’est concerté et parce qu’on est allé chercher l’argent en conséquence », émet-il.

Au-delà du jeu, l’aspect humain

La directrice générale de l’École Notre-Dame-du-Sourire, Édith Aubut, témoigne de l’impact positif que ce partenariat engendre chez les jeunes.

« C’est rempli de bienveillance, c’est rempli de respect. D’avoir cette opportunité-là et de constater que les jeunes en redemandent, c’est beau de voir ça. Ils ont les yeux brillants d’excitation, ils ont soif d’apprendre et les adultes sont contents d’être là. Oui ça brise l’isolement, oui ça crée enfin un lien de communauté avec l’école et c’est nécessaire, on a besoin de ça », exprime-t-elle.

Éric Dion ajoute qu’il s’agissait d’une année pivot pour ce projet de terrain de pétanque extérieur, bien qu’il soit déjà accessible et utilisable. Le tout se concrétisera davantage dans les prochains mois. Il assure cependant que le boulodrome sera prêt, dès le mois d’octobre prochain, à accueillir certains groupes d’élèves afin de poursuivre les tournois amicaux de pétanque entre les générations.