Gabrielle Desrosiers annonce sa candidature à la mairie de L’Anse-Saint-Jean

Une ancienne membre du Mouvement citoyens ASJ, qui demande une consultation publique sur l’avenir du Mont-Édouard, Gabrielle Desrosiers, annonce son intention de briguer la mairie de L’Anse-Saint-Jean, en vue des élections municipales de l’automne prochain.

La jeune mère de famille âgée d’une trentaine d’année et résidente de L’Anse-Saint-Jean depuis près de 10 ans, a quitté le mouvement citoyen pour se consacrer pleinement à sa campagne électorale. Cette dernière propose de mettre en œuvre des actions concrètes pour assurer l’établissement de nouvelles familles, favoriser l’accès à l’habitation et soutenir autant les services de proximité que les entreprises du territoire.

« Ça faisait quand même plusieurs mois que j’y songeais. Les enjeux de vitalité me touchent beaucoup, surtout lorsqu’il est question d’une petite municipalité éloignée des grands centres. On a un nouveau CPE qui vient d’ouvrir et d’obtenir des places poupons, une école, les épiceries, les soins de santé, entre autres, donc je veux m’assurer que ces services-là puissent demeurer vivants. J’ai aussi ce désir d’avoir un renouveau démocratique, que l’implication citoyenne soit soutenue et accueillie. Qu’on entende réellement les besoins de la population », mentionne Mme Desrosiers.

La principale intéressée a également fait un retour aux études à l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle est actuellement en train de réaliser son projet de maîtrise en science politique.

« C’est un gros plan d’action que je souhaiterais accomplir, tout comme remettre sur pied de grandes consultations. C’est certain que si les gens m’accordent leur confiance, je vais me consacrer à cette fonction à temps plein », estime-t-elle.

L’avenir du Mont-Édouard, toujours crucial

Selon Mme Desrosiers, la décision primordiale concernant l’avenir du Mont-Édouard, principal moteur de développement économique du secteur, doit se faire en cohérence avec un plan d’action concerté après les prochaines élections.

« Si le développement se fait d’une manière qui peut nuire à la vitalité de L’Anse-Saint-Jean, ça, ça me préoccupe énormément. Je crois qu’il faut s’assurer que la vision qui sera prise à l’égard du Mont-Édouard favorise une opération à long terme. Je trouve ça inquiétant de mettre ce dossier entre les mains d’un seul promoteur privé, parce que si jamais il ne rentabilise pas ses investissements, est-ce qu’il va continuer d’opérer ? Il faut que la communauté reste impliquée dans la gouvernance. »

Aller à la rencontre des citoyens

Les prochaines étapes dans la démarche électorale de Gabrielle Desrosiers consisteront à, d’abord, aller tâter le pouls de la population, en allant à la rencontre de celle-ci cet été.

« Je voulais annoncer ma candidature plus tôt, afin d’avoir le temps d’aller à la rencontre des citoyens du secteur. C’est sûr que l’on sera plus en mode vacances, mais plein d’événements et de festivals se déroulent sur le territoire. Je pense que ce sera de bonnes occasions pour pouvoir discuter avec les gens, que ce soient des femmes, des hommes, ou des nouveaux arrivants. Ça va me faire plaisir de prendre un petit café avec eux ! », conclut-elle.