Une seule entité pour plus de services dédiés aux mariages

Le lancement officiel de la nouvelle entité formée de la fusion des entreprises Marybel Mariage et Cendrillon en folie: Cendrillon et Marybel en folie, s’est déroulé la semaine dernière. Situé au 1939, rue Davis à Arvida, le commerce offrira désormais davantage de services, comme la planification de mariage, qui est en forte demande dans la région.

« Cendrillon en folie faisait seulement la vente de robes de mariage, de bals et plus encore, alors que moi j’avais ma propre entreprise de planification de mariages, donc on a seulement fusionné les deux pour que tous les services soient au même endroit. C’était vraiment mon rêve de faire un centre de planification du mariage complet. L’ancienne propriétaire venait de prendre sa retraite, elle m’a proposée de racheter sa boutique. C’était inattendu, mais j’étais vraiment contente de ça », mentionne la copropriétaire, Barbara Tremblay. Elle et sa partenaire d’affaires, Marie-Josée Dufour, ont officiellement pris les rênes de l’entreprise le 1er juin dernier, bien que les démarches pour l’acquisition de Cendrillon en folie soient en cours depuis le début de l’hiver.

En plus des services de planification de mariages, Cendrillon et Marybel en folie offre également la planification de décoration de salle, de confection de fleurs en soir et de papeterie personnalisée. Il s’agit d’un concept unique en région. L’essence même de la boutique est conservée, les nouvelles propriétaires ne voulant pas dénaturer l’endroit ou même changer les services déjà existants.

Une image de marque réinventée et un décor au goût du jour attendent cependant la clientèle, alors qu’un 5 à 7 soulignant l’ouverture était prévu.

« On est prête à accueillir les gens à faire visiter la boutique à notre image, en plus de leur faire découvrir tous nos services », émet Mme Tremblay.

Une demande croissante

Celle qui est propriétaire de Marybel Mariage depuis octobre 2024 et ayant déjà opéré une entreprise entre 2010 et 2013, a constaté dans les derniers mois la demande accrue pour des planifications de mariages au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« J’en avais beaucoup organisé au Lac-Saint-Jean plus précisément, puis arrêté peu de temps après pour pouvoir m’occuper de mes enfants qui étaient plus jeunes à l’époque. J’ai recommencé dans le domaine et depuis octobre seulement, j’ai 22 contrats de signés. Il n’y en n’a pas beaucoup dans la région, de firmes comme la mienne, donc c’est un service qui explose présentement. Je fais des rencontres d’évaluation avec mes clients, puis on cible ensemble les services dont ils ont le plus besoin », conclut-elle.