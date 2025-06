Une première distillerie de vodka voit le jour à Saint-Ambroise

Une toute première distillerie de vodka voit le jour dans la petite municipalité de Saint-Ambroise: Aurel et Compagnie. L’entreprise locale a souligné son ouverture officielle le 20 juin dernier, celle-ci est située au 1045, rue Simard.

La vodka Aurel est élaborée à partir de pommes de terre issues de la ferme familiale, soit celles de la Ferme Pierre Vachon et fils inc. Cette mission permet aux propriétaires, Serge Vachon et Mélanie Gaudreault, de miser sur un modèle économique circulaire qui réduit l’empreinte écologique de la ferme, en plus d’éviter le gaspillage alimentaire.

« On voulait absolument trouver une manière pour mettre de l’avant notre produit, parce qu’il y a autant d’efforts mis sur une patate qui a mal tournée que sur une patate qui est parfaite. De là est venue l’idée de produire de la vodka à base de pommes de terre et donc de fonder notre propre distillerie », rapporte Mme Gaudreault en entrevue avec Le Réveil.

L’industrie des distilleries au Québec, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’est fragilisée dans les dernières années. Ce n’est toutefois pas un aspect qui allait mettre un frein à l’avènement de l’entreprise, l’honneur de la famille primant sur tout... Et comme les pommes de terre de la ferme ne sont pas éligibles en termes de qualité pour être sur le marché commercial, ce fut une raison de plus pour se lancer.

« On a quand même un peu d’appréhension, mais on demeure confiant. À la SAQ, il n’y avait rien qui était fait pour les patates, donc on a décidé de changer ça pour que l’on soit reconnu et que l’on puisse posséder un permis artisanal. Nos frais sont moindres, ce qui fait que nos bouteilles sont rentables et de grande qualité ». Pour l’instant, le produit sera vendu exclusivement à la distillerie de Saint-Ambroise.

« On offre des verres, on peut aussi venir déguster. On veut que ça amène l’agrotouriste. Une boutique est également accessible à même la distillerie, où sont vendus des produits et de l’artisanat 100% de la région », ajoute-t-elle.

L’inventaire actuel est limité à 2000 bouteilles, que le couple espère vendre entièrement d’ici le mois de décembre prochain.

Un hommage aux racines

Amoureux de la terre, l’arrière-grand-père de Serge Vachon, Aurel Vachon, a été producteur de pommes de terre à Saint-Ambroise pendant plus de 30 ans. L’élaboration de la vodka Aurel est en quelque sorte une façon de lui rendre hommage, aux dires de Mélanie Gaudreault.

« C’est à cause de lui que l’on peut produire ça, nous, la quatrième génération. »

La boisson spiritueuse puise sa singularité dans le climat nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui lui confère un goût sucré et délicat, « qui saura certainement charmer les consommateurs », dénote-t-elle.

Promouvoir l’histoire de la pomme de terre du secteur fait aussi partie de leurs objectifs.

« On possède beaucoup de vieux équipements de l’époque, des photos, on a vraiment plein d’idées. On veut que ça devienne un économusée. On attend justement des nouvelles en ce sens-là, mais ça se concrétise. »