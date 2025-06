L’élu de Saguenay sera candidat à l’investiture du PQ

Le conseiller municipal du district 1 à Saguenay, Jimmy Bouchard, confirme enfin vouloir devenir candidat pour le Parti québécois (PQ) dans Jonquière lors des prochaines élections provinciales en 2026.

Sa réflexion est donc terminée. C’est jeudi le 26 juin que l’échevin de l’arrondissement de Jonquière a dévoilé au grand jour l’un des secrets les moins mieux gardés sur l’échiquier provincial. Il estime avoir un grand intérêt à se présenter pour le PQ.

« C’est un secret de polichinelle pour plusieurs, mais j’avais, au courant des derniers mois, fortement réfléchit à la possibilité de me présenter à l’investiture du Parti québécois. Je confirme alors aujourd’hui que ce sera chose faite pour l’investiture, qui aura lieu quelque part au début de l’année 2026. Je serai candidat pour la circonscription de Jonquière », affirme M. Bouchard.

De nombreuses raisons l’ont poussées à tourner ses pénates politiques vers le provincial, après avoir occupé une importante place au sein du milieu municipal et ce, pendant près de six ans.

« D’abord, j’ai adoré mon expérience au municipal, pour moi, ça aura été une école incroyable. Cela dit, mon mandat se termine seulement en novembre. J’ai appris beaucoup en travaillant avec les différents paliers de gouvernement. Maintenant, je n’avais pas comme ambition d’être conseiller municipal pendant cinq ou six mandats lorsque je me suis présenté en 2019. Je crois que, présentement, l’endroit où je serai le plus utile, pour ma circonscription et la population, c’est de faire partie du PQ », estime le principal intéressé.

Possible lutte avec Yannick Gagnon

Jimmy Bouchard atteste qu’il s’agira certainement d’une campagne intéressante et mentionne comment il entrevoit une possible lutte avec l’actuel député jonquiérois, Yannick Gagnon.

« C’est seulement si je suis candidat pour le Parti québécois, ce qui n’est pas chose faite, mais je ne vois pas cette élection-là comme un affrontement. Je le fais avant tout pour la circonscription et les gens de Jonquière. Maintenant, je ne sais pas si M. Gagnon sera candidat ou pas, ça c’est une décision qui lui appartient. C’est quelqu’un que je côtoie régulièrement et pour qui j’ai beaucoup de respect », explique-t-il.

Le bureau du député de Jonquière a très brièvement commenté l’annonce de Jimmy Bouchard, par une seule phrase: « Respect à tous ceux et celles qui désirent contribuer et être au service ».

Rappelons que Jimmy Bouchard avait succédé au conseiller démissionnaire Jonathan Tremblay en 2019.