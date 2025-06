La CSN contre-attaque

Plus de 200 personnes de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) manifestaient ce mercredi midi devant le bureau du député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon. Tous dénonçaient les récentes offensives du gouvernement envers les travailleurs.

Des mots forts sont sortis de la bouche de la présidente de la CSN, Caroline Senneville, qui n’a pas hésité à critiquer le gouvernement en place.

« M. Gagnon, vous et votre gouvernement, vous n’êtes pas bons. Vous n’êtes pas bons parce que nos écoles fonctionnent mal, tout comme nos hôpitaux, nos CHSLD, nos CPE. Puisqu’on dépense un milliard pour des contrats plus que douteux en informatique. Parce que le monde a de la misère. 20% des personnes qui fréquentent les banques alimentaires sont des travailleurs et des travailleuses. Et vous, ce que vous trouvez de mieux à faire, c’est de fesser sur ce monde-là qui est en difficulté », exprime-t-elle.

La plupart des revendications du syndicat viennent des plus récents projets de loi du gouvernement Legault, notamment sur le projet de loi 89, devenu loi 14, permettant au gouvernement en place d’arrêter des grèves si les besoins de la population sont mis de côté.

Une rencontre entre Yannick Gagnon et la présidente du Conseil central Saguenay-Lac-Saint-Jean sous la CSN, Manon Tremblay, aura lieu en juillet prochain. Le député n’étant pas disponible lors de la manifestation, elle a préféré déclarer ses intentions lors de la rencontre.

« M. Gagnon provient du milieu communautaire et on sait que le communautaire c’est un secteur qui couvre beaucoup de personnes moins nanties, qui souffrent de bien des maux dans cette société. On se rend compte que la CAQ ne va pas du tout dans ce sens-là. Je viens donc demander à notre député jonquiérois si la CAQ est bien la bonne locomotive pour lui, connaissant le milieu d’où il provient, parce que ça nuit à l’ensemble de la population », affirme Mme Tremblay.