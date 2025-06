Quand l’aréna de l’UQAC se transforme en piste de danse pour 12 heures

Préparez vos bottes de cowboy et votre plus beau chapeau, puisque ce samedi 21 juin, l’aréna de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) vous attend pour un 12 heures de danse en ligne dans le cadre de la 4e édition de la Tournée St-Tite Saguenay-Lac-Saint-Jean!

Au programme: ambiance festive et chaleureuse, un souper méchoui gracieuseté du traiteur Bouffement bon et bien sûr, de la danse en ligne à profusion. Le tout guidé par quatre écoles de danse réputées dans la région, soit l’École de danse Pascale Dufour (Chicoutimi, Jonquière, La Baie), l’École de danse Les Soirées des 4 (Jonquière), Danse Alexandra Gauthier (Alma) ainsi que l’École de danse Nathalie Paquet (Dolbeau-Mistassini et les environs).

« C’est la coordonnatrice du Festival Western de St-Tite pour le volet de la danse en ligne, Guylaine Bourdages, qui nous a engagé pour animer là-bas. On a ensuite créé un réseau de contact entre les professeurs et les écoles, puis c’est elle il y a quatre ans, qui a décidé de mettre en place une tournée dans les régions. Les deux premières années, l’événement était organisé à Dolbeau-Mistassini, principalement par Pascal et Nathalie. On s’est joint à elles l’année suivante », explique le co-propriétaire de l’école Les Soirées des 4, Pierre-Luc Bilodeau. L’an dernier, l’activité avait lieu à l’Hôtel Delta-Marriott de Jonquière.

La Tournée St-Tite ne s’arrête pas seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais partout au Québec pendant la saison estivale.

L’ouverture des portes se fera dès midi, samedi. Les personnes intéressées sont libres de choisir si elles y vont en après-midi ou en soirée seulement (15$), ou encore toute la journée (45$ - incluant le souper).

« Il y a des gens qui viennent même de l’extérieur de la région. On se fait des amis, on rencontre plein de monde, les gens sont là pour s’amuser ! », émet M. Bilodeau.

Environ 250 personnes sont attendues à l’événement.

Pas le premier 12 heures de danse

Pierre-Luc Bilodeau mentionne parallèlement que de danser pendant 12 heures d’affilées n’est pas un exercice peu commun dans le monde de la danse country. En effet, plusieurs événements de ce genre sont même souvent planifiés, et la plupart du temps pour une bonne cause. C’était le cas pour l’école du principal intéressé, en avril dernier.

« On organise un 12 heures pour la Société canadienne du cancer. Il s’agit du Grand relais country Saguenay. Cette année, on a amassé 33 328$ sur un objectif de 23 000$ », souligne-t-il.

Enfant Soleil ou la Fondation cancer du sein du Québec sont d’autres organismes pour lesquels des fonds ont été recueillis au courant des derniers mois.