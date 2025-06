32 435 $ remis en bourse par la Fondation TIMI

C’est le 11 juin que des bourses totalisant un montant de 32 435 $ ont été remises à 19 nouveaux athlètes et artistes de la relève du printemps 2025 par la Fondation TIMI, pour le Fonds des sports et les Fonds des arts et de la culture. Cette nouvelle contribution dans la communauté de Saguenay porte donc à plus de 1 330 000$ en bourses à des personnes qui se sont démarqués dans leur discipline respective depuis 1974.

Rappelons que la Fondation TIMI attribue des bourses aux personnes méritantes des arrondissements de Jonquière, La Baie et Chicoutimi œuvrant ou agissant dans les domaines sportif, artistique ou culturel afin de promouvoir et faciliter leur perfectionnement ou leur développement.

« En soutenant le parcours de nos récipiendaires, rigoureusement sélectionnés, nous saluons non seulement leur détermination, leur excellence et leur persévérance, mais nous les encourageons à vivre à fond leurs passions et à poursuivre leurs rêves », mentionne le président du conseil d’administration de la Fondation TIMI, Pierre-Albert Boivin.

Soutien aux athlètes

La Fondation a retenu la candidature de 13 athlètes lors de son concours printanier 2025 qui se sont partagés la somme totale de 21 000 $ en vertu des programmes « Excellence – Élite – Relève – Espoir ».

Les plus grosses bourses, celles de 3000 $, reviennent à Maryssa Boivin (volleyball), Raphaël Piché (vélo de montagne) et à Thomas Côté (athlétisme). Alexandre Desbiens (judo), a mérité la somme de 2 500$, alors qu’Alexis Emond s’est vu remettre le montant de 2 200$ (athlétisme). On note aussi les mérites de Marie-Soleil Plourde (2000$ - volleyball), Laurie Fournier (1 700$ - athlétisme crosscountry), Anjali Guha (1 500$ - natation piscine et eau libre), Roman Gaudreault (500$ - vélo de montage enduro et descente), ainsi que d’Alice Gagné, Maëly Brisson, Laura et Anne Fleury (400$ chacune – natation artistique).

Soutien aux artistes

Les candidatures de six artistes ont aussi été retenues, ceux-ci se partageant la somme de 11 435 $.

Ainsi une bourse de 3 000$ a été remise à Rémi Côté (musique), une de 2 400$ à Alexis St-Pierre (musique, guitare et chant), et une de 2 000$ à Maude Lavoie (stage de formation en danse contemporaine). Simone Lévesque a reçu un montant de 1 535$ (danse – stage de perfectionnement intensif), 1 280$ à Gabriel Riverin (danse) et 1 220$ à Évelyne Caron (stage de recherche en danse contemporaine).