Luc Boivin officiellement candidat indépendant

Ce qui était un secret de Polichinelle a été dévoilé au grand jour mercredi: l’ex-directeur général de la Fromagerie Boivin, Luc Boivin, se lance dans la course à la mairie de Saguenay, en vue de l’élection du 2 novembre prochain.

Celui qui se présente à titre de candidat indépendant compte consacrer sa période estivale pour mener une campagne de terrain. « Je profiterai de l’été pour aller à la rencontre de la population, et je présenterai ma plateforme électorale lors du lancement officiel de la campagne ». Celui qui s’est récemment départi de tout lien avec l’entreprise fondée par sa famille compte notamment axer sa campagne sur un contrôle des dépenses, afin de diminuer le fardeau fiscal des citoyens.

« Je m’engage aussi à accélérer et mieux soutenir le développement économique, afin de rattraper le retard constaté depuis plus de 7 ans, et à ramener l’harmonie au sein du conseil municipal ».

Fin des relations tendues?

Alors que les citoyens ont pu constater que les relations sont souvent tendues entre l’actuelle administration municipale et certains élus caquistes, Luc Boivin parle aussi d’assurer une excellente collaboration avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, afin de bâtir des projets porteurs pour la ville et aussi notre région.

Issu des affaires…et de la politique

Rappelons que Luc Boivin est issu à la fois du monde des affaires et du monde municipal, ayant été pendant huit ans conseiller de l’arrondissement La Baie et aussi vice-président de l’Exécutif de Saguenay. Et pour ramener l’harmonie promise au sein du conseil de ville, l’ex-conseiller compte aussi renforcir et clarifier le rôle des arrondissements et des conseillers au sein d’une grande ville fusionnée. « Je me considère comme le candidat idéal pour le poste, ayant dans mon bagage les connaissances, les compétences et les qualités de leadership indispensables pour atteindre nos objectifs. Ensemble, redevenons fiers de notre ville! ». Le candidat profitera d’ailleurs de la campagne pour expliquer ses stratégies, les moyens et les actions qui seront nécessaires pour réaliser ces engagements.

Le candidat Boivin promet aussi de s’attaquer à la réglementation municipale en la simplifiant, et entretenant aussi d’autres projets, comme mettre en place un plan solide de lutte à l’itinérance et à la pauvreté, mieux supporter nos bénévoles via une réforme de la politique de dons et subventions, et aussi mieux supporter l’accès aux logements sociaux.

Retrait des ondes

Bien qu’absent de la politique depuis quelques années, celui que plusieurs voyaient comme un « dauphin » de l’ancien maire Jean Tremblay n’a jamais perdu contact avec l’actualité politique, particulièrement à Saguenay. Luc Boivin était sorti de la politique, oui, mais la politique, elle, ne l’a jamais quitté. Il a entre autres tâté l’aspect radio, en étant activement sollicité pour des collaborations avec les médias locaux, et aussi en devenant chroniqueur politique au 92,5 Ma radio d’Ici (CKAJ), pendant l’émission du matin. « J’en entendais tellement parler, de cette chronique! », a-t-il déjà avoué.

Il a d’ailleurs pris sa « retraite » des ondes de la radio régionale mercredi, afin de se consacrer 100% à sa campagne qu’il amorce officiellement. Il se lance donc dans une lutte qui l’opposera à la mairesse sortante Julie Dufour, à la cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) Christine Basque, au candidat indépendant Jacques Pelletier et à la conseillère municipale sortante Mireille Jean.

Rappelons en terminant que dans un sondage Segma Recherche, réalisé en avril dernier pour le compte du Réveil et de CKAJ 92,5, dans une question portant sur les intentions de votes à la mairie, Luc Boivin (qui ne songeait pas à se présenter à ce moment-là) arrivait au 1er rang, récoltant 31% des intentions, loin devant la mairesse actuelle Julie Dufour avec un écart de 23 points les séparant.