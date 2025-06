Jonquière-Médic fracasse un record de générosité

Jonquière-Médic annonce que grâce à la population et au comité des Ambassadeurs présidé par le député Yannick Gagnon, 730 000 $ ont été amassés depuis la relance du service en novembre 2023. Cette somme inclut pour une deuxième année consécutive un montant de 50 000 $ du ministre de la Santé, M. Christian Dubé.

Rappelons qu’en février dernier, le comité des Ambassadeurs de Jonquière-Médic s’était donné comme objectif d’atteindre la somme d’un demi-million de dollars, mais l’appui de la population et des entreprises a été non seulement plus grand que prévu, mais a atteint un niveau jamais égalé en 43 ans de service avec un montant record de 730 000 $. De plus, après une rencontre récente entre le député Yannick Gagnon et le ministre de la Santé, M Christian Dubé, ce dernier a décidé de redonner une somme de 50 000 $ provenant de son budget discrétionnaire. La directrice générale de Jonquière-Médic, Jo-Ann Duperré, précise que la somme récoltée aidera grandement à défrayer le budget d’opération annuel de l’organisme, qui avoisine les 300 000 $.

« Nos opérations totalisent 300 000$ seulement pour l’automobile, l’essence, des équipements médicaux, les produits injectables, les salaires, l’informatique, les cellulaires. Avec ce montant-là, on peut toujours survivre, c’est très important d’avoir réussi à amasser une aussi grosse somme. On n’a donc pas à se préoccuper cette année de Jonquière-Médic », rapporte-t-elle.

La directrice générale de Jonquière-Médic précise que c’est la Régie d’assurance maladie du Québec qui paie les médecins, que ce n’est donc pas du tout l’organisme qui s’en occupe. Et pour le montant recueilli, elle est on ne peut plus enthousiaste de la réponse de tout le monde.

« Au-delà de nos espérances ! C’est sûr qu’il faut prendre en compte que c’est une campagne de financement qui avait débuté en novembre 2023 lors de la réouverture et qui se termine maintenant, en juin 2025. C’est la première fois qu’on fait une aussi longue campagne et on n’a jamais atteint un montant fulminant comme ça. On est très content et on voit que la population avait hâte que l’on revienne avec Jonquière-Médic. »

Et un des prochains objectifs demeure: que Jonquière-Médic soit enfin reconnu par le ministère de la Santé.

« On travaille vraiment beaucoup avec les gens du ministère et du CIUSSS régional pour pouvoir faire reconnaître l’organisme. Donc oui, c’est certainement dans les projets futurs que le service puisse s’étendre à la grandeur du Québec », assure Mme Duperré.