59 365 $ pour les barrages « Arrête don$ »

La campagne des barrages routiers « Arrête don$ », tenue le jeudi dernier aux intersections achalandées aux quatre coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a permis d’amasser la somme de 59 365 $.

Ce sont sept fondations rattachées au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se sont unies lors de cette grande collecte de fonds régionale, en faveur de la santé et des services sociaux sur le vaste territoire régional. Le montant sera réparti entre les causes soutenues par chaque fondation, en lien avec le thème de la santé et du bien-être de la jeunesse.

Rappelons que des représentants du 92,5 Ma radio d'ici (CKAJ) étaient aussi présents, sous la pluie, au coin du boulevard Harvey et de la rue St-Dominique à Jonquière, au nom de la Fondation santé Jonquière. Chaque fondation conservera les fonds recueillis afin de répondre aux besoins spécifiques liés à son propre mandat. Via communiqué, le CIUSSS régional rappelle que cette initiative démontre, une fois de plus, l’importance de la solidarité régionale en matière de santé et de services sociaux. La population est d’ailleurs toujours invitée à faire des dons en ligne afin de continuer à soutenir les sept fondations participantes et leurs missions respectives. Le lien web est d’ailleurs disponible dans le texte de cette nouvelle, au ckaj.org, section Journal Radio 92,5.