La nouvelle piscine chauffée accessible le 1er juillet

Les citoyens de Chicoutimi-nord pourront avoir accès à leur nouvelle piscine chauffée, soit dans deux semaines le mardi 1er juillet.

C’est une publication Facebook, émise par le président de la Commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault, qui confirme le tout. Ce dernier fait mention que des places sont disponibles pour les cours de natation gratuits dans les trois piscines extérieures chauffées de la ville, soit 6 places disponibles à celle du parc Alcide-Reid de Kénogami, 14 places à celle de St Alexis La Baie et quatre places à celle du parc de la Colline à Chicoutimi-nord, où les cours seront dispensés dès le 1er juillet, pour les jeunes de 6 à 10 ans.

Pour revenir à la piscine de Chicoutimi-nord, rappelons qu’elle est en voie d’achèvement. Le conseiller du secteur, Serge Gaudreault, parle de la date d’ouverture qui a dû être légèrement repoussée.

« Dû à un léger retard, l’ouverture est prévue pour le 1er juillet. Ça va être de toute beauté. Les citoyens de Chicoutimi-nord et du centre-ville seront bien contents. On ne parlera plus de la piscine fantôme qu’on ne voyait pas », émet-il.

La nouvelle piscine chauffée de Chicoutimi-nord, située à côté de l'aréna Marina-Larouche, sur le plateau, aura nécessité un investissement de plus de 5 millions de dollars. Il ne restera plus, après coup, que la piscine chauffée du parc St-Jacques à Arvida à réaliser, pour un total de cinq piscines de ce type à Saguenay, incluant celle du parc Rosaire-Gauthier à Chicoutimi.